- Ministrul Agriculturii a anuntat ca, incepand de luni, se vor vira 1,3 miliarde euro pentru 790.000 de fermieri, acesta fiind avansul din subventiile acordate in sectorul vegetal si in zootehnie.

- Duminica, 4 septembrie 2022, ministrul PSD al Agriculturii, Petre Daea a fost prezent in mijlocul maramureșenilor. Vizita sa in județul nostru a inceput la Ariniș, acolo unde a participat la Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le recomanda romanilor sa nu consume faina de greieri, ci, mai degraba, produse tradiționale. Daea spune ca greierii ar trebui sa fie lasați „sa cante acolo unde sunt” și ne recomanda sa consumam sarmale, carnați sau oua. „Nu mancati faina de greieri! Ce cautati cu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat Programul Național de Irigații care cuprinde masuri pentru imbunatatirea situatiei din agricultura. Si anume reabilitarea infrastructurii de irigații, a celei de desecare si a infrastructurii de drenaj.

- Crescatorii de animale vor intra la plata primei tranșe din subvențiile APIA Crescatorii de animale vor putea intra la plata primei tranșe din subvențiile APIA pe acest an. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat ca fermierii vor putea lua avansul APIA și pentru efectivele de animale pe care le-au…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinute in judetul Bistrita-Nasaud, ca asteapta sa fie pusa in aplicare, incepand cu luna septembrie, legea care permite vanarea cormoranilor, despre care spune ca au ajuns sa manance „mai mult peste decat romanii”.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunța duminica seara, intr-o postare pe Facebook, ca sistemele de irigații din Teleorman, Olt și Dolj nu mai pot fi alimentate cu apa din cauza nivelului foarte scazut al Dunarii. Ministrul arata ca apele s-au indepartat de țarm, in ciuda masurilor luate pentru a…

- CARAȘ-SEVERIN – Oficialul, insoțit de o delegație, a fost prezent in mijlocul fermierilor carașeni din zona comunei Sacu, pentru a pune pe tapet problema secetei și pentru a le arata ce masuri pregatește ministerul pentru a le indulci situația! Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea,…