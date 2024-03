Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de extindere și de modernizare aflate in derulare la Baza Aeriena 57 de la Mihail Kogalniceanu (județul Constanța), lucrari la care participa Romania și SUA, vor face ca acest obiectiv sa devina, in circa 20 de ani, cea mai mare baza militara de pe Flancul Estic al NATO. Proiectul de extindere…

- Daca aveți soții sau prietenii șoferi: Ungaria INTERZICE accesul in țara al TIR-urilor incepand cu noaptea de 14 martie 2024 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera (ITPF) Oradea a emis un comunicat in care a informat ca traficul automarfarelor, adica autovehiculele cu o capacitate mai mare…

- Premierul Marcel Ciolacu a semnat oficial documentele pentru a incepe lucrarile la spitalele regionale de la Iași și Cluj. Premierul a spus ca are o jena sa mai vorbeasca de spitalele regionale, dupa ce toți politicienii au vorbit despre acestea, insa arata ca acum s-au semnat actele, exista banii și…

- Astazi incepe montarea de parapeți de protecție pe cel mai periculos drum din județ. Recent doua persoane au decedat pe acel segment și nu este prima tragedie de acest fel! Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj anunța ca, incepand de miercuri, se vor institui restricții de circulație pe…

- Politistii de frontiera de la Bors II si Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu si cu reprezentanti ai Protectiei Consumatorului Bihor, nu au permis intrarea in tara a trei automarfare incarcate cu peste 36 tone de deseuri, potrivit Agerpres.Potrivit…

- "Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora, traficul feroviar este in continuare restricționat pe relația Craiova - Caracal, din cauza evenimentului feroviar produs in data de 16 ianuarie, la intrarea in stația CF leu, unde 9 vagoane din compunerea unui tren privat de de…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR S.A, a transmis astazi, 5 Ianuarie 2024, ca circulatia feroviara pe relatia Aghires – Poieni va fi inchisa, pana in ianuarie 2026, pentru executia unor lucrari de reabilitare si electrificare, cu asigurarea transbordarii auto pentru calatori. Mai exact, in perioada…

