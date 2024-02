Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, arata faptul ca in ședința de Guvern s-a aprobat Creditul Fermierului, un program care va avea indicele ROBOR achitat de stat. Fermierii vor putea lua credite cu o dobanda 1,95% pe an.”CREDITUL FERMIERULUI, CU ROBOR ACHITAT DE STAT ȘI BANI PENTRU ENERGIA ELECTRICA…

- „NOI MASURI DE SPRIJIN PENTRU FERMIERIAșa cum ne-am luat angajamentul in fața fermierilor, continuam adoptarea și implementarea masurilor de sprijin pe care le-am stabilit impreuna! Saptamana trecuta am aprobat un sprijin euro/ha pentru fermierii din sectorulvegetal și echivalarea permisului categoria…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase."Vor fi…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i-a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare.…

- „In 2024, este pentru prima data cand agricultura are 2% din PIB, in Romania. Vorbim despre plați foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus in conferința de presa ca, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii…

- „Lista de revendicari e foarte mare, eu cred ca trebuie sa ne axam pe ce este important. Forme de sprijin sunt prinse in buget. Avem soluții de finanțare penru fermieri. Subvențiile sunt platite 95%.Eu sunt deschis la dialog. Avem o intalnire foarte importanta și maine, la ora 13.00, cu asociațiile…