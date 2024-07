Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii vor putea primi despagubiri intre 200 si 250 de euro pe hectar pentru culturile distruse de seceta in acest an. Suprafata calamitata pana in prezent este de aproape doua milioane de hectare la porumb si floarea-soarelui si de 100.000 de hectare la grau si rapita, a declarat ministrul Agriculturii…

- Seceta face ravagii in culturile de porumb și floarea soarelui din județul Vaslui. Nu a mai plouat consistent de mai bine de o luna și mai mult de trei sferturi din terenurile agricole se confrunta cu pamant uscat. Daca in primavara culturile pareau promițatoare, acum, pe fondul secetei severe, speranțele…

- Caldura si seceta au compromis mare parte din culturile de porumb neirigat din sudul si estul tarii. De asemenea, culturile de floarea-soarelui au fost afectate. Culturile de porumb au fost compromise din cauza caldurii excesive si a lipsei acute de umiditate de pe intreaga suprafata a judetului Olt.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, considera ca 2024 va fi un an agricol „foarte bun” chiar daca sunt anumite zone afectate de seceta. Suprafata calamitata pana in prezent nu depaseste 200.000 de hectare din cele aproape sapte milioane de hectare insamantate in toamna anului…

- Romania a demarat un amplu plan prin care țara noastra va redeveni ”granarul Europei”. In anul 2027 se va finaliza reabilitarea infrastructurii principale de irigatii, iar din acel punct, țara noastra ar putea obtine intr-un an 30 de milioane de tone de porumb de pe doua milioane de hectare de teren,…