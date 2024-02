Roșia Montană și Pfizer: români, pregătiți-vă de noi taxe! Experți economiști analizeaza consecințele potențiale ale pierderii unor procese importante pentru Romania, cum ar fi cele legate de controversatul proiect minier de la Roșia Montana și contractul de achiziție a vaccinurilor Pfizer. Consultanții financiari și economiștii avertizeaza ca aceste procese pierdute ar putea duce la o creștere semnificativa a deficitului bugetar al țarii, ceea ce ar conduce la necesitatea implementarii de masuri fiscale aspre incepand cu anul 2025. Potrivit scenariilor analizate, pierderea proceselor ar putea implica acordarea de despagubiri substanțiale, ce ar putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

