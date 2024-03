Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cere plafonarea prețurilor la toate alimentele romanești. Se știe ca marile lanțuri de magazine au creat linii speciale de produse romanești, denumite astfel incat cumparatorul sa știe ca ele nu sunt de import. Insa, prețurile la astfel de produse au sarit efectiv…

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat pe marginea dezbaterilor care vizeaza inchiderea supermarketurilor in weekend. Citește și: IMPORTANT! Supermarketurile din Romania ar putea fi INCHISE in weekend! Vezi de ce! „Am dat in discutie, la tehnicul Guvernului, sa vedem in primul rand impactul. Nu e o decizie…

- Inchiderea supermarketurilor in weekend: Ce spune ministrul Agriculturii. Cum e in alte țari Inchiderea supermarketurilor in weekend: Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu este de acord cu propunerea ca supermarketurile hipermarketurile sa fie inchise sambata si duminica pentru a avantaja micii proprietari…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca nu este de acord cu propunerea ca hipermarket-urile sa fie inchise sambata si duminica cum cer micii retaileri. ”Am avut o discutie la guvern cu micii retaileri, au avut solicitarea aceasta de a fi inchise in weekend, sambata si duminica, aceste magazine.…

- Guvernul urmeaza sa decida cat de curand daca vom avea sau nu supermarketuri inchise in weekend, așa cum se intampla in strainatate, la cererea micilor comercianți, care nu vad cu ochi buni inclusiv magazinele de cartier. Micii comercianți spun ca in weekend ei au cele mai mari pierderi, care ajung…

- Ministrul Agriculturii considera ca cei de la Consiliul Concurentei trebuie sa analizeze de ce produsele producatorilor romani sunt ofertate de marile lanturi comerciale la preturi necompetitive, in raport cu produsele marca proprie ale retelei comerciale.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri ca in urmatoarele saptamani va declansa procedura de scoatere la concurs a posturilor in toate agentiile din cadrul Ministerului Agriculturii si ca, din acest moment, nu mai vorbim de institutii subordonate politizate.Ministrul a mai spus…

- „Programul Investalim, deschidem noi fabrici de procesare! 49 de proiecte depuse in prima sesiune, buget epuizat. Programul «InvestAlim» este un real succes! O demonstreaza procesatorii romani care au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste 1 miliard de euro, incluzand si cofinantarea, in prima…