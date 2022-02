Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat, ca pentru realizarea Planului National Strategic s-au facut consultari „maraton”. ”14,6 miliarde de euro trebuie sa se duca exact acolo unde fermierii au nevoie”, a afirmat ministrul.

- Industria alimentara se confrunta cu riscuri cauzate de nivelul materiei prime care are un impact direct in costul de productie, de nivelul costurilor pentru inputuri si toate aceste produse folosite in vederea realizarii productiei, a declarat, joi, in cadrul evenimentului de lansare a patru programe…

- „Este necesar sa ne raportam la cerințele europene, dar nu trebuie sa ingreunezi viața fermierului roman. Fermierii susțin, la unison, ca, in primul rand, statul nu trebuie sa ii incurce. Reforme pe hartie, facute in ministere, avem o gramada. Deciziile politice proaste nu duc agricultura intr-o direcție…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, anunța acordarea de ajutoare financiare fermierilor pentru a impiedica creșterile de prețuri prognozate la alimente. Printre categoriile de fermieri vizate de aceasta masura sunt producatorii de cartofi și producatorii de struguri de masa. „In bugetul pentru…

- Adrian Chesnoiu a declarat ca ‘’riscuri exista in orice domenii. Avem cel mai bun exemplu, criza din energie si gaze. Energia s-a scumpit așa de mult incat a impactat foarte multe domenii de activitate. Evident ca nici agricultura nu va fi ocolita de aceasta criza, din pacate. Fermierii sunt ingrijorați…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a propus apicultorilor sa realizeze un proiect pilot pe o perioada de trei ani, prin care sa mearga in pastoral cu familiile de albine la culturile tratate cu neonicotinoide, pentru a se verifica concret efectele acestora asupra albinelor, in contextul utilizarii…

- Reluarea programului Tomata, dar și un program de susținere a cultivatorilor de legume in spații protejate in ciclul doi de producție se numara printre prioritațile Ministerului Agriculturii pentru anul trecut, a anunțat Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Chesnoiu, la deschiderea…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, este pus pe fapte mari și vrea sa puna in ordine lucrurile la Ministerul Agriculturii, cat și la instituțiile aflate in subordine – ANIF și AFIR, in primul rand. Mai mult, anunța ca nimeni nu va mai lucra in minister fara indicatori de performanta si calendar…