Stiri pe aceeasi tema

- Punct de vedere UNSAR Declarațiile facute astazi de o organizație fara competențe pe partea de asigurari sunt total false și, probabil, urmaresc din nou manipularea opiniei publice și a decidenților in contextul modificarii de catre Parlament a Legii RCA. Așa cum am procedat de fiecare data, in spiritul…

- Industria de asigurari considera importanta modificarea Legii RCA, insa e necesar ca aceasta modificare sa aduca stabilitate si o mai buna functionare a pietei RCA, pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare victimelor accidentelor rutiere, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si…

- Pentru Fondul de Garantare a Asiguraților nu are bani suficienți, Guvernul va fi obligat sa se imprumute pentru a finanța falimentul firmelor RCA. O Directiva Europeana, cu aplicabilitate din decembrie 2023, adoptata de Executiv, prevede un termen de 3 luni, transformat in șase luni de Romania, pentru…

- Dupa ce politele RCA emise de Euroins Romania au incetat de drept anul trecut, mai exact in data de 8 decembrie, Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) atrage atenția asupra faptului ca acum a venit randul politelor de garantii sa-și inceteze valabilitatea. Potrivit informatiilor publicate in urma…

- Conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara si reprezentantii confederatiilor patronale si federatiilor reprezentative ale transportatorilor rutieri au convenit, in urma discutiilor de miercuri seara, ca politele RCA pentru autovehiculele de peste 16 tone sa se incheie la tariful de referinta…

- Tarifele RCA sunt deja plafonate la nivelul celor din 28 februarie 2023 pana in luna martie a anului in curs, sustin reprezentantii Uniunii Nationala a Societatilor de Asigurare-Reasigurare din Romania (UNSAR), ca raspuns la solicitarile unor transportatori care cer plafonarea tarifelor RCA, informeaza…