- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat marți ca a platit aproximativ 1,86 miliarde de lei catre creditorii de asigurari ai City Insurance și Euroins, pana la 31 martie 2024, dupa instrumentarea a peste 193.000 de cereri de plata. Falimentul City Insurance a fost decis definitiv de instanța…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a clasat dosarul in care conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a fost reclamata ca a inchis ochii la fraudele City Insurance și Euroins, scrie G4media.ro.Clasarea dosarului a avut loc pe 31 ianuarie 2024 și este semnata de Ionuț Ardeleanu, șeful…

- ”Declaratiile facute astazi de o organizatie fara competente pe partea de asigurari sunt total false si, probabil, urmaresc din nou manipularea opiniei publice si a decidentilor in contextul modificarii de catre Parlament a Legii RCA. Asa cum am procedat de fiecare data, in spiritul informarii corecte…

- FGA le spune deținatorilor de Contracte de Asigurare de Garanții-Clasa XV, incheiate cu societatea Euroins, ce trebuie sa faca in perioada urmatoare. Fondul de Garantare a Asiguraților aduce la cunoștința deținatorilor de Contracte de Asigurare de Garanții-Clasa XV, incheiate cu Societatea Euroins Asigurare…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a atenționat marți pe cei care dețin asigurari de garanții emise de Euroins, asigurator in faliment, ca sunt 3145 de astfel de contracte care vor inceta de drept in data de 5 februarie. Astfel de polițe sunt cerute de regula de autoritațile publice centrale și…

