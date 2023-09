Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne polonez Mariusz Kaminski a anuntat sambata ca Polonia va interzice incepand de duminica, 17 septembrie, intrarea pe teritoriul sau a autovehiculelor pentru pasageri inregistrate in Rusia, transmite Agerpres. Interdictia face parte din sanctiunile impuse Rusiei si cetatenilor rusi…

- Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a sosit luni, 11 septembrie, la Kiev, a anuntat Ministerului german de Externe. Aceasta vizita neanuntata este a patra pe care o face sefa diplomatiei germane de la inceputul razboiului, relateaza G4media . Astfel, la sosirea in gara din Kiev, Baerbock…

- Ministrul german de finante Christian Lindner efecteaza, luni, prima sa deplasare la Kiev de la inceputul invaziei ruse pentru a arata ca Germania este ”de partea” Ucrainei, relateaza France Presse. Lindner, sosit in capitala Ucrainei dimineata devreme, a declarat ca va avea discutii ”foarte concrete”…

- Franta si Germania au semnalat, marti, ca se opun solicitarilor unor state din cadrul Uniunii Europene, printre care se numara Romania, privind prelungirea restrictiilor la importurile de cereale ucrainene, o initiativa catalogata ca fiind "inacceptabila" de Administratia de la Kiev, scrie Mediafax.Saptamana…

- Ucraina a sperat sa inceapa mult așteptata sa contraofensiva la inceputul primaverii, dar a amanat-o deoarece nu avea armele necesare, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Politico."Am avut planuri sa o incepem in primavara. Dar nu am facut-o, pentru ca, sincer, nu aveam suficiente…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, de la Berlin, ca nu vor fi marite taxele si nu vor fi introduse impozite noi, ca urmare a rectificarii bugetare. Acesta a vorbit si despre aderarea Romaniei la Schengen, dar si despre masurile pentru reducerea preturilor la alimente. „Am avut o prima intalnire cu…

- Administratia Biden ia in considerare in mod serios sa aprobe transferul de focoase pentru munitii controversate cu dispersie catre Ucraina, au declarat pentru CNN mai multe persoane familiare cu acest subiect, in timp ce ucrainenii se lupta sa obtina castiguri majore in contraofensiva lor de mai multe…

- Ungaria respinge planurile Comisiei Europene (CE) de a acorda mai multi bani Ucrainei si nu este dispusa sa contribuie cu bani suplimentari pentru a finanta costurile crescute ale Uniunii Europene legate de datorie, a declarat vineri, 30 iunie, premierul Viktor Orban, la radioul de stat, potrivit Reuters…