- Stomatologii au ieșit in strada, deoarece ei susțin ca deciziile luate de Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania (CMSR), publicate in Monitorul Oficial, inseamna falimentul a aproximativ 15.000 de cabinete mici, afectarea activitații multor medici stomatologi și costuri suplimentare pentru pacienți.…

- Medicii stomatologi protesteaza fata de conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, acuzand-o ca a emis doua decizii, care produc deja efecte, fiind publicate de luna trecuta in Monitorul Oficial, decizii care restrang drepturile dentistilor. Reprezentantii acestei profesii cer, pe langa…

- AUR sare la gatul Colegiuluiui Medicilor Stomatologi: Acuzații ca se fac jocurile de la BruxellesAlianța pentru Unirea Romanilor sancționeaza decizia conducerii Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania de a adopta, la presiunile venite dinspre Bruxelles, doua decizii abuzive prin care reglementeaza…

- Ministerul Sanatații anunța ca Guvernul a aprobat Memorandumul privind deblocarea organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitațile sanitare. Astfel, aproximativ 4.000 de posturi vacante in prezent vor fi ocupate in perioada urmatoare, prin concurs, din unitațile sanitare subordonate…

- Sindicaliștii de la Sanitas sunt pe cale sa renunțe la proteste dupa negocierile de la Palatul Victoria, conform Digi 24. Ei au obținut promisiunea ca fiecare categorie de personal va beneficia de o indemnizație, pana la finalizarea noii legi a salarizarii. Leonard Barascu, președintele Federației Sanitas:…

- Medicii de familie din Iasi membri din Societatea Nationala de Medicina Familiei au lansat un protest public la adresa Ministerului Sanatatii si Guvernului Romaniei, solicitandu-le acestora sa identifice solutii realiste pentru atenuarea deficitului de medici de familie din Romania „fara concesii de…

- Romania se afla pe primul loc in UE in ceea ce privește mortalitatea prin cancer de col uterin. Campioana este și la mame minore. Intr-un astfel de context, astazi funcționeaza mai puțin de jumatate din numarul cabinetelor de planificare familiala create in anii ‘90 tocmai pentru a preveni aceste riscuri. Medicii…

- Ministerul Sanatații vrea sa retraga medicamentul Favipiravir din tratamenul infecției cu virusul SARS-CoV-2, potrivit unui proiect de ordin postat pe site-ul ministerului . ”Favipiravir este un inhibitor al ARN-polimerazei care s-a utilizat pentru gripa și infecția cu virusul Ebola. Din cauza efectelor…