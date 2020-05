Ministerul Fondurilor Europene a lansat ''Platforma online de bune practici pentru romi''

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane au lansat o noua platforma online menita sa ii ajute pe pompieri in lupta contra incendiilor de padure, in contextul perioadelor repetate de seceta indelungata care cresc riscul de izbucnire a focarelor, relateaza duminica agentia DPA, anunța AGERPRES.Platforma online…

- Aprozarul Virtual, platforma online lansata initial pentru a sprijini producatorii locali din comuna Ciugud, devine national si este pus gratuit la dispozitia micilor producatori romani pentru a-si vinde produsele in timpul crizei. Fiecare producator, din orice colt al tarii, va putea sa se…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca 674 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mic numar raportat in decurs de zece zile, potrivit news.ro. Fata de cifrele prezentate sambata, aceasta reprezinta o scadere de 5,7%. Potrivit Ministerului Sanatatii, in tara au fost inregistrate…

- Autoritațile anunța ca este platforma electronica formular.sts.ro este activa pentru completarea online a declarațiilor pe proprie raspundere și a adeverințelor de angajator. ”Platforma operaționalizata pe site-ul Serviciului de Telecomunicații Speciale le permite cetațenilor sa completeze de pe telefon…

- Guvernul a lansat, joi, datelazi.ro , o noua platforma online despre evoluția coronavirusului in țara, dar și despre cum trebuie sa-l combatem. Datelazi.ro este parte a proiectului stirioficiale.ro , informeaza Grupul de Comunicare Strategica.Site-ul prezinta infografii actualizate periodic pe baza…

- Stirioficiale.ro, platforma online lansata de guvern Autoritatile au lansat o platforma online care prezinta stiri oficiale legate de pandemia de coronavirus, non instruments, se gaseste la adresa stirioficiale.ro si a fost lansata de guvern, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României si…

- Pentru a limita expunerea personalului medical la COVID-19 și a diminua vizitele romanilor la medic pentru problemele de sanatate comune, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, a demarat o campanie de mobilizare pentru…