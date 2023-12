Stiri pe aceeasi tema

- Crina Pintea nu și-a putut stapani lacrimile dupa ultimul meci jucat de Romania la Campionatul Mondial. Tricolorele au invins Polonia, dar au ratat calificarea la turneul preolimpic din primavara anului viitor, iar pivotul Romaniei și-a exprimat dezamagirea pentru neindeplinierea acestui obiectiv. Pivotul…

- Vize in SUA: Programul „USA Visa Facilitation”, disponibil pentru cadrele didactice din invațamantul superior. Condiții Vize in SUA: Programul „USA Visa Facilitation” este disponibil, timp de un an, pentru cadrele didactice din invatamantul superior din Romania in obtinerea vizelor B1/B2. Este vorba…

- France Medias Monde, impreuna cu filiala sa CFI Developpement Media, a inaugurat joi, la Bucuresti, polul regional „Europa Centrala si de Est”. Noul sediu, dotat cu echipamente de ultima generatie si complet interoperabile cu cele de la Paris, gazduieste RFI Romania, postul de radio in limba romana,…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 16 noiembrie 2023:PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru aprobarea participarii Romaniei la Acordul partial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, instituit prin Rezolutia…

- Membrii Comisiei de Administrație au decis, marți, ca toate amendamentele care permiteau construcții pe spațiile verzi sa nu se regaseasca in noul Cod al Urbanismului. Multe amendamente au fost catalogate de primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, ca fiind toxice și in favoarea dezvoltatorilor imobiliari.Un…

- „???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? : ???????? ????????????????????????????????????Vorbim despre o industrie cu o forța economica uriașa, care are nevoie de un regim juridic și fiscal mai riguros, care sa asigure un climat de legalitate, stabil,…

- Se modifica regulile privind pensiile, pentru unii romani din diaspora. Ce se intampla cu contribuțiile la sanatate Unul dintre proiectele aflate pe masa Guvernului in ședința de joi, 5 octombrie, prevede ratificarea Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Statele Unite ale Americii,…