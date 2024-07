Tot mai mulți români nu îşi permit o masă adecvată Un european din zece (9,5% din populatia Uniunii Europene) nu isi permitea in 2023 o masa care sa contina carne, peste sau echivalentul vegetal o data la doua zile, in crestere cu 1,2 puncte procentuale fata de situatia din 2022, arata datele publicate vineri de Eurostat. In randul statelor membre, cel mai mare procent al persoanelor care nu isi permit o masa adecvata se inregistra in Romania (23,3% din populatia totala, in crestere de la un nivel de 22,1% in 2022), urmata de Bulgaria (19,9%), Slovacia (17,8%) si Ungaria (14,7%). La polul opus sunt Cipru si Portugalia, unde doar 1,3%, respectiv… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

