Stiri pe aceeasi tema

- Unitațile de invațamant din Sectorul 3 se modernizeaza cu ajutorul fondurilor europene. Finanțarea obținuta de Primaria Sectorului 3 vizeaza 51 de corpuri de cladire, de la 41 de unitați de invațamant (școli, gradinițe și creșe). In total, peste 25.000 de elevi urmeaza sa beneficieze de imbunatațirea…

- Programul Tranziție Justa (PTJ) are scopul de a sprijini populația, economiile și mediul in regiunile care se confrunta cu provocari socioeconomice majore in procesul de tranziție catre obiectivele Uniunii Europene privind energia și clima pentru 2030, precum și catre o economie neutra din punct…

- Cunoscutul vlogger clujean Mircea Bravo și echipa sa vor primi 50.000 de euro de la Primaria Alba Iulia, pentru ca acesta sa promoveze implementarea unor proiecte europene ale administrației locale. ”Realizarea acestei campanii media va duce la creșterea gradului de conștientizare a proiectelor implementate…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, prin Organismul Intermediar pentru Cercetare, impreuna cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligenta, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (POCIDIF), au lansat in…

- Ministerul Investițiilor Europene a lansat in consultare publica primele 6 ghiduri ale solicitantului pentru deschiderea de apeluri cu un buget cumulat de peste 1 miliard de euro, din care aproape 800 milioane fonduri UE, in cadrul Programului Creștere Inteligenta, Digitalizare și Instrumente Financiare…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene va deschide in data de 10 august 2023 doua apeluri de proiecte "Comunitati de seniori", finantate in cadrul Programului Incluziune si Demnitate Sociala. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene va deschide in data de 10 august 2023 doua apeluri…

- Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect reglementarea unor masuri pentru proiectele de infrastructura de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deseurilor, proiectele privind imbunatatirea sistemului de raspuns la risc si proiectele…

- Primaria comunei Mitocu Dragomirnei a primit recent suma de 300.000 de lei din Fondul de rezerva bugetara al Consiliului Județean Suceava. Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, spune ca acești bani sunt o adevarata gura de oxigen și vor permite accesarea unor noi proiecte cu fonduri ...