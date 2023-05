Stiri pe aceeasi tema

- Minel Prina a fost dat in urmarire generala odata cu Valcov in urma cu 8 zile, cand au fost arestat definitiv.Fuga lui Prina s-a incheiat la Milano, unde a fost depistat și reținut de carabinieri, la exact o saptamana de la mandatul european de arestare emis de autoritațile romane.Autoritațile spun…

- Minel Florin Prina, fost primar in Slatina, fugar din Romania dupa ce a fost condamnat in dosarul de corupție in care a fost trimis dupa gratii și Darius Valcov, a fost prins și arestat marți la Milano, scrie cotidianul Il Giorno.Informația e publicata pe surse și de G4Media.Prina fusese dat in urmarire…

- Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, a fost dat in urmarire generala de Politia Romana, el avand de executat o condamnare de 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru trafic de influenta si complicitate la spalare de bani in dosarul de coruptie al lui Darius Valcov.

- Fostul primar al Slatinei, Minel Prina a fost dat in urmarire generala de Poliția romana dupa ce a fost condamnat definitiv la inchisoare și nu a fost gasit de autoritați pentru a fi dus la penitenciar, potrivit paginii oficiale a instituției. Vizat de dosarul lui Darius Valcov a fost și Minel Prina,…

- Darius Valcov, fost primar al Slatinei si ministru al Finantelor, a fost dat in urmarire generala dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat. El are de executat o pedeapsa definitiva de 6 ani de inchisoare pentru trafic de influenta și spalare de bani. Presa a relatat ca Darius Valcov ar fi plecat…

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Inalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat marți pe fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Sentința e definitiva. Darius Valcov era plecat in Italia in…

- Fostul primar al Slatinei a fost condamnat pentru luare de mita, fiind acuzat de DNA ca ar fi primit comisioane de la oamenii de afaceri care aveau contracte cu primaria. Darius Valcov a scapat de unul dintre dosarele de corupție in care era judecat, in calitate de fost primar al Slatinei, dupa ce faptele…