Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane au transmis ca orice mina marina care pluteste in deriva, pe mare, in proximitatea plajelor sau care esueaza pe plaja reprezinta un pericol pentru populatia din zona si pentru cei care desfasoara activitati pe mare. Fortele Navale recomanda celor care observa astfel de obiecte…

- Mina marina descoperita pe plaja Sfantul Gheorghe, județul Tulcea, a fost distrusa, joi, la ora 17:30, anunța Forțele Navale. „In data de 26.01.2023, o echipa de scafandrii, polițiști de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in timpul unei misiuni specifice desfașurate in zona localitații Sfantul Gheorghe,…

- Mina de razboi care a cazul la Sfantu Gheorghe e din Ucraina. Este informația de ultima ora care vine de la Poliția de Frontiera, conform Romania TV. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in timpul unei misiuni, au descoperit pe plaja din zona localitații Sfantul Gheorghe, o mina marina.…

- Mina marina a fost descoperita de polițiștii de frontiera, care au anunțat Forțele Navale Romane. Viceamiralul Mihai Panait a cerut ca interventia sa fie executata de catre o echipa specializata in distrugerea dispozitivelor explozive.

- O mina marina a fost descoperita joi pe plaja din zona localitatii Sfantu Gheorghe, a anuntat Politia de Frontiera. Conform sursei citate, joi, o echipa de scafandri si politisti de frontiera ai Garzii de Coasta a observat in zona localitatii Sfantu Gheorghe „un obiect plutitor suspect", aproape de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in timpul unei misiuni, au descoperit pe plaja din zona localitații Sfantul Gheorghe, o mina marina. O echipa de scafandrii, polițiști de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in timpul unei misiuni specifice defașurate in zona localitații Sfantul…

- Aproximativ 600 de militari francezi cu 200 de vehicule militare din cadrul Grupului de Lupta dislocat la Cincu, in judetul Brasov, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, sunt in aceasta saptamana in Poligonul Malina din Smardan, judetul Galati, pentru un exercitiu cu trageri de lupta. Militarii francezi…

- In nord-estul Poloniei, la doar cateva zeci de kilometri de granita cu Rusia, americanii cu tancuri Abrams si blindate Bradley conduc grupul de lupta NATO gata sa intervina in cazul vreunei amenintari la adresa aliantei. De apararea antiaeriana a batalionului-fanion se ocupa Romania, cu un detasament…