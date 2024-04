Prohibiție generală pentru pescuit în România: Măsuri stricte pentru protejarea resurselor acvatice Incepand din data de 9 aprilie, Romania instituie masuri severe de prohibiție pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricaror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale. Prohibiția va fi in vigoare timp de 60 de zile, cuprinse intre 9 aprilie și 7 iunie, inclusiv. In zonele de frontiera de stat, aceasta interdicție va fi aplicata timp de 45 de zile, in perioada 24 aprilie – 7 iunie, conform ordinelor emise. Printre zonele afectate de aceste masuri restrictive se numara raul Prut, precum și zonele inundate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

