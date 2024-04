Militarii NATO au descoperit deliciile, dar și farmecul, României Pregatirea in bazele din Romania a militarilor NATO reprezinta, pentru ei, nu numai o ocazie de imbunatațire a tacticilor și procedurilor de lupta. Așa cum ne-au marturisit, este și un bun prilej de a descoperi Romania, cu tot ce are ea mai bun. Capitanul Jon Ferreira, comandantul unei companii portugheze dizlocate in Romania inca din luna noiembrie ne-a spus: „Am descoperit ca romanii nu sunt așa de diferiți de noi, portughezii, cum ne-am imaginat. Avem, cumva, aceleași radacini. Poate de aceea ne e foarte ușor sa ne imprietenim cu romanii, ca, dealtfel, și cu francezii”. Cat despre mancarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, pe poligonul de la Cincu , cunoscut ca Centrul Național de Instruire Intrunita (CNII) „GETICA”, a avut loc un amplu exercițiu de tragere cu muniție reala. In acest fel, militarii aflați in pregatire au marcat 75 de ani de la semnarea tratatului de constituire a NATO. Exercițiul a fost deschis printr-o…

- Astazi este Ziua Instituției Prefectului, iar Marcel Ciolacu a transmis un mesaj important. Premierul a scris pe Facebook la ce se așteapta de la prefecții din Romania, mai ales in an electoral. Premierul Marcel Ciolacu a revenit pe Facebook cu un mesaj important, cu prilejul Zilei Institutiei Prefectului.…

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…

- Pe baza datelor disponibile in Google Maps, clubul copiilor, din țara, a intocmit un clasament cu cele mai bine cotate gradini botanice și parcuri dendrologice, aflate pe teritoriul Romaniei. Potrivit harții, in județul Hunedoara, cu evaluarile cele mai mari date de recenzii, parcul Giardini…

- Proiecția comediei semnate de Olivier Nakache și Eric Toledano, Une Annee Difficile | Un an dificil, deschide joi, la Cinema Elvire Popesco, cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ IN ROMANIA care continua pana pe 31 martie cu un vertij amețitor al celor mai recente producții din cinemaul…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- A 28-a editie a Festivalului Filmului Francez se va desfasura in perioada 21-31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures, anunta organizatorul evenimentului Institutul Francez…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a „furat” unul dintre simbolurile protestului fermierilor francezi, SOS, scris cu tractoarele. Diana Șoșoaca a folosit denumirea partidului pe care l-a fondat, S.O.S. Romania, pentru a se asocia cu protestul fermierilor din Franța. Aceștia au format un imens „SOS” cu tractoarele…