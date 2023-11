Berkshire Hathaway, firma de investitii unde Munger a fost vicepresedinte, a transmis, intr-un comunicat de presa, ca Munger a decedat „pasnic” intr-un spital din California. Nu a fost precizata cauza decesului. Charles Thomas Munger, cunoscut sub porecla „Charlie”, s-a nascut la 1 ianuarie 1924, in Omaha, Nebraska. Munger a servit in armata americana in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, dupa ce a parasit Universitatea din Michigan in 1943, la varsta de 19 ani. Dupa razboi, Munger a urmat cursurile Facultatii de Drept de la Harvard, pe care a absolvit-o cu onoruri in 1948 si s-a mutat…