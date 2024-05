Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul James Simons, matematician si investitor pe Wall Street, a murit la varsta de 86 de ani. Cu o avere neta estimata la 31 de miliarde de dolari de catre Forbes, Simons a devenit, de asemenea, un filantrop important. In calitate de matematician, Simons era obisnuit sa lucreze cu seturi mari…

- Cresterea preturilor cuprului nu arata semne de incetinire, spun analistii, in conditiile in care avansul este alimentat de riscurile de aprovizionare si de imbunatatirea perspectivelor cererii pentru metalele necesare in tranzitia energetica. Preturile cuprului cu livrare in mai au atins 4,323 dolari…

- Guvernul Arabiei Saudite planuiește sa creeze un fond de 40 de miliarde de dolari pentru a investi in inteligența artificiala , conform celor de la New York Times, care citeaza trei surse ce-ar fi fost informate despre acest lucru. Reprezentanții Fondului de Investiții Public (PIF) al Arabiei Saudite…

- Bapco din Bahrain a semnat Carta Cop28 de decarbonizare a petrolului și gazelor, care urmarește sa realizeze operațiuni cu zero net pana in 2050 și sa puna capat arderii de rutina pana in 2030, agbi.com. Agenția americana de credit la export a aprobat o garanție de imprumut de 500 de milioane de…

- Cererea de buget de securitate nationala de 895 de miliarde de dolari, care include fonduri pentru securitatea interna, precum si activitati legate de arme nucleare desfasurate de Departamentul Energiei, este rezultatul unui acord bugetar pe doi ani incheiat la jumatatea anului 2023, care a limitat…

- „Haideti sa vedem lucrurile realist! Stiti care este costul unor obligatii pe care ni le-am asumat prin decarbonizare pana in 2050? Spune Banca Mondiala: 300 de miliarde de dolari. Asta este pretul pe care Romania trebuie sa-l plateasca sa devina net zero, sa isi atinga tinta de decarbonizare comparativ…

- In ultimele luni, dupa circa 10 ani de stagnare, s-a observat o creștere a prețului metalului galben, investitorii fiind interesați de plasamentele in așa numitele „refugii”, care ofera protecție. Uncia de aur a atins marți un record istoric de 2136,7 dolari și se vorbește deja despre atingerea, pana…

- Departamentul american al Apararii dispune de fonduri care pot fi trase de catre presedinte si trimise Ucrainei. in valoare de patru miliarde de dolari, care-i permite Pentagonului sa ia material din propriile stocuri si sa-l trimita Kievului. Insa a fost reticent sa cheltuiasca acesti bani fara asigurari…