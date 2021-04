Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste au loc in București fața de restricțiile impuse de autoritați. Peste o mie de oameni s-au adunat, sambata, in Piata Universitatii și in Piața Revoluției. Numarul participantilor la manifestatia din Piața Universitații este de circa o mie. Oamenii au vuvuzele si steaguri tricolore si striga…

- George Simion atrage din nou atenția cu o declarație ieșita din comun. Intr-un razboi al declarațiilor cu Ludovic Orban, Simion l-a acuzat pe președintele Camerei Deputaților ca bea in Parlament. Anterior, Orban a spus despre membrii AUR ca sunt “excentrici” și ca “mananca in sala de plen”, scrie G4Media.…

- Reprezentantii Poliției și Jandarmeriei au anunțat, marți, ca 12 jandarmi au fost raniti, trei ajungand la spital, in urma violentele din Capitala, iar 188 de persoane implicate in incidente au fost identificate. “Am avut un protest in Piata Victoriei si Piata Universitatii. Spre final, si-a pierdut…

- Sute de romani nemulțumiți de noile restricții au reluat, in mai multe orașe din țara, protestele incepute duminica. In București, un participant la protestul anti-restrictii, in desfasurare luni dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Universitatii, a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba, pentru a…

- Mii de oameni de la doua proteste din București, unul din Piața Victoriei, altul din Piața Universitații “s-au unit” intr-un singur marș, care s-a adunat in zona Izvor, la Parlament. Și in alte orașe din țara s-au organizat manifestații contra masurilor impuse de pandemie de COVID-19. La protestul din…

- Andrei Muraru, proaspat (auto)propus ca ambasador in SUA, are un frate geaman, Alexandu Muraru, deputat PNL de Iași, care a devenit, de cateva zile, și consilier al premierului. Iata cum frația gemenilor va uni cele doua palate. Carierele celor doi au avut succes, de-a lungul timpului, doar in perioadele…

- Potrivit Prefecturii Ilfov, 17 localitațile au intrat in scenariul roșu toate inregistrand o rata de inferctare de peste 3 la mia de locuitori, conform Mediafax. Toate școlile din aceste localitați trec și ele in scenariul roșu, iar restaurantele și cafenele se inchid in interior. De asemenea, se inchid…