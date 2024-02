Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, vinovat de protestele fermierilor - Mihai Tudose spune ce a facut fostul comisar european pentru agriculturaEuroparlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat, sambata, ca fermierii din Romania au cele mai mici subventii din Europa, dupa ce actualul europarlamentar REPER Dacian Ciolos, in…

- Fermierii spanioli solicita aceleași lucruri pe care le cer și cei din Franța, Germania, Polonia, Belgia, Olanda și anume, mai multa flexibilitate din partea Uniunii Europene, controale mai stricte asupra produselor importate din afara UE și mai mult ajutor din partea propriilor guverne. Citește și Bancnote…

- „Pe agenda guvernamentala sunt de notoritate protestele fermierilor și ale transportatorilor. Aș dori sa lamurim clar ca modul nostru de abordare a fost profesionist și empatic. Știm foarte bine cat de mult am incercat sa gasim soluții.Noi ne-am intalnit inca din noiembrie-decembrie cu fermierii. Au…

- ”Fermierii romani au, in esenta, aceleasi probleme ca si fermierii din Franta, din Belgia, din Germaia, din Italia. Este vorba despre felul cum sunt alocate subventiile, cat pot folosi din terenul arabil, i=n ontextul in care aceste discutii au fost incheiate in 2020. NU este nimic noi. De nd s-a decis…

- Nu mai pot cu mitul „fermierului”. Poate pentru ca-s de la țara. Avem niște „eroi” pe strazi: fermierii și transportatorii. Multa lume iși pune speranța in ei, dar de multe ori interesele lor nu sunt chiar ale noastre, ale tuturor. Sunt confuzii mari de tot la mijloc.Inca de acum cateva luni, rețelele…

- Dupa proteste similare organizate anii trecuți in Olanda, Spania și Franța, acum a venit randul fermierilor din Germania - cea mai puternica economie din UE - sa-și verse furia impotriva planurilor guvernului Olaf Scholz de majorare a impozitelor și a taxelor pentru poluare. Practic, fermierii din cele…

- Mycoplasma pneumoniae, bacteria care le da fiori medicilor europeni, din cauza ritmului rapid de raspandire, a ajuns si in Romania. Atentie sporita la aceste simptome!Bacteria Mycoplasma a aparut, inițial, in China, acolo unde au fost identificate cateva focare cu aceasta infecție, apoi a fost semnalata…