- Universitatea Craiova - Farul 2-1. MM Stoica, managerul de la FCSB, crede ca victoria constanțenilor e o surpriza mai mare decat victoria cu FC Botoșani cu CFR Cluj, scor 1-0. El e impresionat de Gica Hagi, managerul Farului, pe care l-a laudat dupa victoria cu CSU Craiova. El a remarcat lipsa consistenței…

- Farul Constanța a caștigat, scor 2-0, amicalul cu Cernomore Varna, liderul din Bulgaria. Echipa lui Gica Hagi a invins in singurul meci amical al constanțenilor din aceasta pauza de iarna. Partida s-a jucat pe stadionul din Ovidiu. Farul a invins liderul din Bulgaria Dupa o prima repriza in care scorul…

- „Cum bat campii?” Gica Hagi, discurs manifest dupa cele 3 goluri anulate la VAR. „Regele” a fost foarte nervos dupa partida cu Rapid. Duelul dintre Farul Constanța și Rapid s-a incheiat cu scorul de 0-0. Partida din etapa cu numarul 21 a sezonului de Liga 1, ultima din acest an, a fost in format LIVE…

- Discursul de adio al lui Adrian Mazilu pentru Gica Hagi. Tanarul jucator va pleca la Brighton, echipa care l-a achiziționat inca din aceasta vara, dar care l-a lasat, imprumut, la campioana Romaniei, pana in iarna. Duelul dintre Farul Constanța și Rapid s-a incheiat cu scorul de 0-0. Dupa acest meci,…

- Atacantul formației Universitatea Craiova, Atanas Trica, s-a bucurat mult ca a reușit sa marcheze pe „Ion Oblemenco“, in meciul de Cupa, cu Farul Constanța, caștigat cu 4-0. Nepotul lui Ilie Balaci este un marcator obișnuit la echipa secunda a clubului. Acum a profitat de minutele oferite in finalul…

- Antrenorul formației Farul Constanța, Gica Hagi, nu a fost prea afectat dupa infrangerea suferita marți seara, in Banie, 0-4 cu Universitatea Craiova. „Regele“ a punctat ca a dorit sa vada potențialul mai multor jucatori crescuți la academia sa. Asta și pentru ca dobrogenii nu aveau șanse de a accede…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se infrunta in aceasta seara, pe „Ion Oblemenco”, in derby-ul etapei din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele etapei #18 din Liga 1! Universitatea Craiova - CFR…

- Partida dintre Oțelul Galați și Universitatea Craiova s-ar putea amana in urma ninsorilor cazute in estul țarii.Stadionul din Galați a fost acoperit de un strat gros de zapada, iar meciul dintre Oțelul și Universitatea Craiova, programat de la ora 17.30, poate fi amanat. Dorinel Munteanu,…