Mihai Stanescu, coach: Guvernul TREBUIE sa ia masuri anti-abuz si anti-coruptie

De ce romanii prefera mall-urile in locul magazinelor din strada?

In Romania, retailul stradal nu functioneaza la fel de bine precum in alte tari in principal din cauza unei infrastructuri deficitare, respectiv lipsa locurilor de parcare, a distantei mari dintre magazine, precum si a calitatii si suprafetelor cladirilor existente in zona… [citeste mai departe]