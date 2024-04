Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost trimis in judecata de catre procurorii DIICOT, in dimineața zilei de vineri, 19 aprilie, pentru mai multe acuzații, inclusiv cea de constituire a unui grup infracțional organizat. Anchetatorii au finalizat rechizitoriul in „dosarul Veranda”, ancheta in care edilul…

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 15 aprilie, ca primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimis in judecata in dosarul in care ANI a acuzat-o de incompatibilitate, dar Armand nu a fost trimisa in judecata, ea avand momentan calitatea de inculpat. In replica,…

- Cererea de redeschidere a urmaririi penale in dosarul privind controlul ISU de la Ferma Dacilor - Cauza a fost amanataTribunalul Militar Bucuresti a acordat, miercuri, un nou termen de judecata in privinta cererii de redeschidere de catre DNA a urmaririi penale in dosarul care viza modul in care…

- Cumpararea de influenta, traficul de influenta, traficul de migranti, luarea de mita, traficul si consumul ilicit de droguri sunt categoriile de infractiuni care au inregistrat anul trecut cresteri in ceea ce priveste numarul de inculpati trimisi in judecata, se arata in bilantul activitatii Ministerului…

- Un grefier de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei a furat 300 de dosare penale și le-a depozitat langa casa lui. Intr-unul din ele a dat chiar, in fals, o soluție de inchidere a anchetei. Acum, el a fost trimis in judecata.

- Politia Romana efectueaza marti 140 de perchezitii domiciliare pentru combaterea infractionalitatii, in principal a celei economice, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale si protejarea comunitatii de activitatile ilegale. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis…

- Deocamdata o dorinta, care se poate indeplini in viitorul apropiat! Accesul spre zona Polona și zona industriala dar și spre localitațile limitrofe se va face pe un pasaj modern, care va fi construit de Primarie pe locul pasajului Slavici – Polona, construit in 1982 și aflat in stare avansata de degradare.…

- Deocamdata, PSD Constanța nu știe pe mana cui sa mearga, astfel incat sa evite eșecul din 2020 și sa caștige, detașat, la Constanța. Ion Dumitrache, liderul organizației municipale, a venit cu varianta Costin Rasauțeanu, insa puțini din partid o susțin și-l vad pe fostul viceprimar capabil sa caștige…