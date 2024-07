Stiri pe aceeasi tema

- CERERE… Dupa o perioada petrecuta in arest la domiciliu, acuzat de fapte de corupție, polițistul hușean Roma Florin pare sa se fi plictisit in casa. A cerut judecatorilor vasluieni sa fie lasat sa paraseasca locul de detenție, dar a fost refuzat. Acest lucru nu l-a descurajat, mai ales ca mai avea o…

- LIBERI… Ultima infațișare a lotului polițiștilor hușeni, acuzați de fapte de corupție, in fața judecatorilor de drepturi și libertați s-a dovedit cu noroc. Magistrații Tribunalului Vaslui au decis sa ofere mai multa libertate polițiștilor hușeni cercetați pentru fapte de corupție. Astfel, Roman Florin…

- TUPEU…Scapat de catuse, dupa ce a fost arestat pentru dare de mita, candidatul PSD de la Pogana, Maricel Gafu, se intoarce in campania electorala cu un tupeu greu de inteles. Isi ameninta consatenii care nu-l doresc in fruntea comunei spunandu-le, pe un ton ridicat, ca va avea grija de ei dupa ce va…

- MITA…Se repeta scenariul, chiar daca, de data aceasta, la nivel judetean si PSD scapa de personajele negative din partid. Este cazul candidatului de la Pogana, Maricel Gafu, cel care a ajuns in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva dupa ce a fost acuzat de dare de mita. Acelasi lucru…

- UPDATE 19.15: Instanța Tribunalului Vaslui a dispus in aceasta seara arestarea preventiva a candidatului PSD la Primaria comunei Pogana, Maricel Gafu, ceea ce face ca județul Vaslui sa inregistreze o situație cu totul inedita, avand unul dintre candidații la funcția de primar incarcerat in Penitenciar.…

- DECIZIE… Dupa ce edilul Nelu Caragața de la Poienești a decis, de la sine putere, sa nu se prezinte in fața judecatorilor, la ultimul termen, acesta va fi adus cu forța. Și asta, dupa ce magistrații Tribunalului Vaslui au decis ca, la termenul din iunie, atat el cat și complicele sau, afaceristul Marius…

- DECIZIE… Curtea de Apel Iași și-a spus ultimul cuvant in dosarul in care Nistor Bica Catalin Alin, criminalul incatușat de șeful IPJ Vaslui, a fost trimis in judecata pentru omor. Instanța a decis condamnarea acestuia la 9 ani de inchisoare cu executare și l-au obligat sa plateasca cheltuieli de judecata.…