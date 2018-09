Miere românească: De ce lipsește din supermaketuri Mierea romaneasca, certificata de Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), lipseste cu desavarsire din marile lanturi de magazine, pentru ca retailerii impun 'discounturi extraordinari de mari', de pana la 50%, iar consumatorii o pot achizitiona doar in targurile de profil sau in magazinele proprii ale asociatiei. 'Daca va duceti in magazine si luati aproape toate borcanele si firmele, putine gasiti sa nu aiba amestec. In momentul in care noi venim doar cu miere romaneasca, care nu este amestecata cu altceva, hipermarketurile nu ne vor primi, pentru ca ne cer discounturi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

