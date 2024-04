Cum ne mint magazinele: Mierea de salcâm din magazine este, de fapt, făcută din RAPIȚĂ! Cu siguranța ne-am pus macar o data problema ca magazinele ne mint cu nerușinare in ceea ce privește produsele de pe rafturi, dar acum avem și o confirmare a acestui fapt. Dupa ce s-a descoperit ca uleiul de masline pe care-l gasim in magazine este facut, de fapt, din floarea soarelui, acum s-a descoperit ca mierea de salcam nu este facuta din salcam, ci din rapița. Mierea de salcam, denumita și aurul dulce, este unul dintre cele mai sanatoase alimente din lume, dar este și extrem de scumpa, iar acum a devenit un produs extrem de inșelator, mai ales daca-l achiziționam din magazine. Specialiștii… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

