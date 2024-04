Stiri pe aceeasi tema

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Coaliția de guvernare a stabilit ca alegerile prezidentiale sa se desfasoare la primul tur pe 15 septembrie, iar al doilea tur pe 29 septembrie, a anunțat miercuri seara premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu, la Romania TV.Intrebat daca au fost „batute in cuie” datele pentru alegeri, Marcel Ciolacu…

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- Intr-o conferința de presa comuna desfașurata astazi, premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Nicolae Ciuca, au anunțat oficial ca alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale, iar PSD și PNL vor forma o lista comuna la aceste alegeri. UPDATE ora 19.31: In contextul…

- Alegerile prezidențiale vor fi pe 8-22 septembrie, a anunțat premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, miercuri, 21 februarie, in Consiliul Politic Național al PSD.Primul tur al prezidențialelor va fi pe 8 septembrie, iar al doilea pe 22 septembrie, potrivit lui Ciolacu. In plus, alegerile parlamentare…

- Dupa ce PSD și PNL au amanat ședința Coaliției care trebuia sa aiba loc duminica, in spațiul public au aparut scenarii contradictorii. Pe de o parte se vorbește despre un blocaj major in Coaliție, in timp ce alte informații spun contrariul. Intr-o convorbire telefonica ce a avut loc la finalul saptamanii…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 13 februarie, ca orice prelungire a negocierilor cu PSD pe tema comasarii alegerilor, dincolo de ziua de vineri, 16 februarie, „este inoportuna” și doar „ocupa spațiul public”.Al doilea om in stat a fost intrebat la Senat cat timp mai are coalitia PNL-PSD…