- Sambata trecuta, la aceeași ora cu alte cinci meciuri care au reprezentat startul in noua ediție de campionat a Ligii a II-a, ACS Petrolul ’52 Ploiești a debutat in prima etapa a sezonului 2021-2022 impotriva Politehnicii Iași, o echipa retrogradata in aceasta vara in eșalonul secund și restructurata…

- Dupa ce a suferit de o tendinita care l-a ținut departe de antrenamentele și meciurile de pregatire pentru sezonul Ligii a II-a, care va debuta sambata, 31 iulie 2021, unul dintre fundașii centrali ai ACS Petrolul ’52 Ploiești, puternicul longilin bucureștean in varsta de 26 de ani Viorel Ștefan Lica…

- Elena Gabriela Ruse s-a calificat joi în sferturile de finala ale turneului WTA de la Hamburg, dupa ce a învins-o în doua seturi pe Anna Zaja (Germania/372 WTA).Ruse (198 WTA) a avut nevoie de o ora si noua minute pentru a obține victoria, scor 6-2, 6-2.În sferturi, Ruse…

- Așa cum a scris www.gazetph.ro, saptamana trecuta, in cea in curs urmeaza sa ajunga la Ploiești, pentru a deveni „lup galben” cu acte in regula, mijlocașul central japonez Seto Takayuki (foto sus, alaturi de bunul sau prieten Constantin Budescu, alaturi de care spera sa mai joace, atunci la Petrolul).…

- Fara a-i mulțumi, cu siguranța, ca rezultat final – numai 1-0 la Breaza, cu Tricolorul – pe cei mai catolici decat papa, de unii dintre suporteri fiind vorba aici, jucatorii lui Nicolae Constantin de la ACS Petrolul ’52 Ploiești au facut un antrenament bun pe arena Parc, strajuita de copaci inalți,…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași este prima universitate din Romania care și-a schimbat denumirea in Universitatea pentru Științe ale Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, ca urmare a Hotararii de Guvern din 13 mai 2021, aliniindu-se astfel trendului…

- De vinerea trecuta, de pe 28 mai 2021 mai precis, clubul ACS Petrolul ’52 Ploiești se poate lauda cu o echipa de juniori, „U 16”, care se va bate, in premiera absoluta, la un turneu final al Ligii Elitelor, pentru un titlu de campioana naționala! Nu le va fi deloc ușor baieților lui Laurențiu Tureac,…

- EPPO are sediul la Luxemburg și este condus de Laura Codruța Kovesi. Din echipa fostei șefe a DNA fac parte parte 22 de procurori, care vor desfașura in statele membre anchete si urmarirea penala, in deplina independenta fata de autoritatile nationale.Dintre cele 27 de state ale UE, singurele care nu…