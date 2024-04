Unele țări din spațiul Schengen au reintrodus controalele la frontiere Sunt deja mai multe țari membre ale statului Schengen și care au stabilit controale la frontiere. Daca vorbim despre Austria, aici putem vedea controale la frontiera cu Cehia. Acestea ar urma insa sa expire la sfarșitul acestei luni. De asemenea, Austria a stabilit controale la frontierele cu Slovenia, Ungaria, dar și cu Slovacia. Dar Austria nu este singura țara care a implementat controale la frontiera, deși este membra a statului Schengen. Același lucru se intampla in Danemarca, unde sunt verificate frontierele terestre și maritime din Germania. In Germania controale au fost stabilite la… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

