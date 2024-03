Microsoft va lansa un chatbot Copilot destinat lucrătorilor din sectorul financiar Compania de software va oferi mai intai instrumentul in previzualizare publica. Detaliile de pret vor urma. Multi furnizori de software pentru afaceri, inclusiv HubSpot si Salesforce, au lucrat pentru a dota produsele existente cu inteligenta artificiala generativa, in speranta de a face clientii mai eficienti, transmite CNBC. Aceasta cursa a inceput dupa ce OpenAI a lansat in 2022 chatbot-ul ChatGPT, care poate redacta texte de tip uman sau alt continut cu doar cateva cuvinte de interventie umana. O companie tipica cuprinde o varietate de grupuri in care angajatii efectueaza munca specializata.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ChatGPT a luat-o razna timp de mai multe ore si le-a raspuns utilizatorilor prin fraze fara cap si coada, apoi totul a revenit la normal, a transmis miercuri, 22 februarie, AFP, preluata de news.ro.OpenAI a anuntat la San Francisco, unde are sediul, ca „ancheteaza semnalari ale unor raspunsuri neasteptate…

- Agentia americana a declarat intr-o actualizare de rechemare publicata pe site-ul sau web ca Tesla recheama anumite vehicule Model S, X si Y din 2023, echipate cu sistemul 4.0 complet autonom, sistemul software de conducere autonoma al companiei, din cauza erorii software. Numarul de masini afectate…

- Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Nadella a spus ca simte ca este nevoie de o coordonare globala in ceea ce priveste inteligenta artificiala si de a conveni asupra unui set de standarde si limite adecvate pentru tehnologie. ”Cred ca [o abordare de reglementare globala a inteligentei…

- Microsoft a anunțat oficial versiunea „profesionala” a componentei AI din Windows și Office, Copilot. Copilot Pro este dedicata utilizatorilor avansați și abonaților Microsoft 365 care au nevoie de funcții accelerate de inteligența artificiala și acces rapid la cele mai noi astfel de capabilitați. Se…

- Termenii, evaluarea si calendarul rundei de finantare nu au fost inca finalizate si inca se pot schimba, se arata in articol. OpenAI a purtat, de asemenea, discutii pentru a strange fonduri pentru o noua companie in domeniul cipurilor, cu G42, firma cu sediul in Abu Dhabi. Nu este clar daca cele doua…

- Microsoft pare ca deja incepe sa se departeze de zona „mixed reality”, zona pe care Apple abia incepe sa o „curteze” cu Vision Pro. Compania a anunțat ca Windows Mixed Reality, componenta din Windows 10 și 11 care permite conectarea dispozitivelor VR nativ la PC-uri, intra pe lista celor care vor ramane…

- ChatGPT a avut probleme joi timp de aproximativ 40 de minute, timp in care serviciul a fost ”intermitent indisponibil”. OpenAI a mai spus ca unii utilizatori ai ChatGPT Enterprise, care este conceput pentru companii, se confrunta cu ”rate de eroare crescute”. La inceputul acestei luni, ChatGPT a avut…

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Denumit Gemini, noul model lansat de Alphabet, grupul care…