Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, a publicat Ghidul de finanțare pentru șase apeluri de proiecte dedicate eficientizarii energetice a cladirilor rezidențiale din Regiunea Vest. Se finanțeaza activitați…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a publicat in data de 26 ianuarie 2024, Ghidul Solicitantului pentru „Investiții in cladirile publice in vederea creșterii eficienței energetice”, apel dedicat Municipiilor.…

- Primariile vor putea accesa din nou fonduri europene nerambursabile pentru a realize anveloparea cladirilor rezidențiale, dar și pentru modernizarea sistemelor pentru incalzire sau iluminat. Suma totala oferita este de 55,03 milioane de euro. Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, in calitate…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, Organism Intermediar pentru Programul Sanatate, anunța ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, in cadrul acestui program, trei apeluri de proiecte, in valoare totala de peste 200 de milioane de euro. Cele trei apeluri vizeaza:…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a incheiat cu succes un an bun, care a insemnat și inchiderea Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, care se incheie la data de 31 decembrie 2023. Este finalul unui ciclu de finanțare, care a insemnat pana acum investiții europene in valoare totala…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a lansat noi oportunitați de finanțare in cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 și a publicat Ghidul final al solicitantului de finanțare pentru Intervenția regionala 7.1A – Revitalizare și regenerare urbana, in Regiunea Vest, pentru care sunt disponibili…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest are disponibile 131,18 milioane de euro pentru investiții in revitalizare și regenerare urbana in Regiunea Vest.Se vor finanța proiecte pentru redarea spațiilor publice cetațenilor. Din acești bani se susține amenajarea de piețe și piațete publice, zone pietonale,…