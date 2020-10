Microbiolog: încărcătura virală transmisă de coronavirus a scăzut Un microbiolog italian a descoperit ca tot mai multe persoane asimptomatice necontagioase au o incarcatura virala ce poate fi detectata doar daca este amplificat nivelul de pozitivare. Microbiologul din Treviso a cerut deja Ministerului Sanatații italian sa nu-i mai puna pe acești oameni in izolare, pentru ca nu sunt contagioși. „Persoanele pozitive, dar care au […] The post Microbiolog: incarcatura virala transmisa de coronavirus a scazut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

