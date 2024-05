Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca a recunoscut pentru prima data ca unul dintre efectele secundare ale vaccinului sau impotriva Covid-19 ar putea fi sindromul de tromboza cu trombocitopenie (TTS). Producatorul de medicamente a fost dat in judecata in cadrul unei acțiuni colective in legatura cu afirmațiile, potrivit carora…

- Alexandru Rafila a fost intrebat, luni seara, la un post TV, despre vaccinurile anti-COVID-19 pe care le-a cumparat Romania in pandemie.Ministrul Sanatatii a explicat ca s-au contractat initial 94 de milioane de doze, fiind redusa cantitatea la 80 de milioane.”S-au achizitionat efectiv 36 - 37 milioane…

- Descoperirile surprinzatoare facute de medici arunca o lumina noua asupra modului in care pandemia poate influența sanatatea și dezvoltarea bebelușilor.Rezultatele unui studiu recent, publicat in Daily Mail , bebelușii nascuți in timpul perioadei de izolare cauzate de COVID-19 au experimentat doua schimbari…

- Persoanele care se confrunta cu Covid-ul lung au deficiente de memorie si cognitive masurabile echivalente cu o diferenta de aproximativ sase puncte de IQ, sugereaza un studiu, scrie The Guardian, citat de News.ro. Studiul, care a evaluat peste 140.000 de persoane in vara anului 2022, a aratat ca Covid-19…

- Gigantul farmaceutic cere peste 550 de milioane de euro Romaniei, motivand ca la inceputul anului 2022, țara noastra a comandat zeci de milioane de doze de vaccinuri anti-Covid pe care nu le-a mai platit. La jumatatea lunii ianuarie, Pfizer și BioNTech anunțau ca au inregistrat, la Bruxelles, o acțiune…

- Azi, la Bruxelles, are loc prima intalnire din procesul Romania-Pfizer, despre miza caruia ministrul Sanatații spune ca ”este o suma foarte mare și sper sa avem succes”. ”Din cate știu eu, s-a finalizat procedura de selecție a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles in acest proces, așa…

- Un amplu studiu referitor la adevarul despre vaccinurile COVID-19 produse de Pfizer si Moderna , publicat la finele lunii ianuarie, de o serie de biologi, imunologi, cardiologi, biostatisticieni si epidemiologi din cadrul unor reputate institutii publice si ONG-uri din SUA si Elvetia, scoate la iveala…