Experimentele pe oamenii-cobai continuă. Noile vaccinuri provoacă paralizii Noul vaccin impotriva virusului sincițial respirator (VSR), prezentat ca fiind la fel de sigur ca și vaccinul anti-Covid, și aprobat in graba de autoritațile europene, a inceput sa faca ravagii printre ”imunizați”. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a descoperit ca aceste vaccinuri provoaca sindromul Guillain-Barre, o afecțiune neurologica care se manifesta […] The post Experimentele pe oamenii-cobai continua. Noile vaccinuri provoaca paralizii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

