Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Tanase este, din nou, in centrul unor controverse, dupa ce soția lui a obținut ordin de protecție impotriva lui. Dodel nu are voie sa se apropie de partenera sau de fetița lor pentru 12 luni.

- Inca o lovitura pentru Cristi Tanase! Dupa incidentul de lunile trecute, acesta are din nou probleme. Soția fotbalistului a obținut ordin de protecție impotriva lui, iar acum Cristi Tanase nu mai are voie sa se apropie de ea și de copilul lor timp de 12 luni.

- Andrei Ungureanu și soția lui au divorțat. Cei doi s-au separat oficial de curand, in mare secret, „Omul cu Tourette” spunand ca a facut tot posibilul sa nu se ajunga la desparțire, dar nu a avut incotro. Au fost impreuna doi ani și jumatate.

- Deși au mereu zambetul pe buze și pare ca traiesc o poveste de iubire lipsita de griji, problemele nu i-au ocolit nici pe Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu! Cu puțin timp inainte de nunta, artista a fost la un pas de moarte, iar actorul a stat doar langa soția lui. Iata cum au trecut printr-una dintre…

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Florinel Coman demonstreaza ca nu este atent doar la balonul de pe terenul de fotbal. Atacantul de la FCSB imparte totul cu soția sa, Ioana, iar imaginile o pot demonstra.

- Un nou divorț rasunator in Romania! S-au desparțit dupa 53 de ani de mariaj cu scandal. Soția lui ii cere despagubiri de 500.000 de lei! Despre cine este vorba? Au divorțat dupa 53 de ani de casnicie Cristian Gatu, unul dintre cei mai cunoscuti handbalisti din Romania si fost presedinte al Federatiei…

- Cristi Tanase, 36 de ani, a oferit noi explicații dupa episodul șocant din weekend, cand a fost filmat in week-end in ipostaze tulburatoare, intins pe jos in holul blocului. Dupa ce a spus pentru Gazeta Sporturilor ca „Am sunat-o pe soție, nu mi-a raspuns, așa ca m-am pus jos, pana sa-mi deschida ea…