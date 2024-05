60 de autoturisme, verificate de polițiștii din Șomcuta Mare. La ce sumă se ridică valoarea amenzilor aplicate? In noaptea de vineri spre sambata, polițiștii din Șomcuta Mare Mare și ai posturilor de poliție arondate au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea conducatorilor auto care ar putea pune in pericol siguranța pe drumurile publice. Astfel, polițiștii au urmarit identificarea și luarea masurilor legale fața de persoanele care urca la volan și conduc in stare de ebrietate sau sub influența substanțelor psihoactive. Au fost oprite 60 de autoturisme, fiind legitimate 65 de persoane. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

