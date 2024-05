Peste 800 de sancțiuni aplicate de polițiștii maramureșeni. Vezi detalii In perioada 08 – 12 mai a.c., polițiștii maramureșeni au desfașurat ample activitați ce au avut drept scop creșterea gradului de siguranța rutiera, depistarea și luarea masurilor legale fața de cei care pun in pericol siguranța participanților la traficul rutier. In cele 5 zile de acțiune, polițiștii au aplicat, pentru abaterile constatate, 816 sancțiuni contravenționale, cele mai multe conducatorilor auto care au apasat prea tare pedala de accelerație, dar și bicicliștilor și pietonilor care s-au abatut de la respectarea normelor rutiere. Totodata, in perioada menționata au fost reținute 63 permise… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

