Adio, pâine românească! De-acum mâncăm de la mexicani… Grupul mexican Bimbo, cel mai mare producator mondial de paine și produse de panificație, a anunțat preluarea grupului „Trei brutari” (fosta Velrom), din Romania. Aceasta este cea de-a doua mare intreprindere din Romania pe care mexicanii au cumparat-o. Anul trecut compania Bimbo a patruns pe piața romaneasca de paine prin preluarea companiei „Vel Pitar”. Acum […] The post Adio, paine romaneasca! De-acum mancam de la mexicani… appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

