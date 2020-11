Stiri pe aceeasi tema

- Feature film "Mia misses her revenge," directed by Bogdan Theodor Olteanu, won the Audience Award at the 11th edition of Les Films de Cannes a Bucarest, which took place October 23 - November 1. According to a press release sent to AGERPRES on Monday, for 10 days, viewers were able to enjoy outdoor…

- La cea de-a 11-a editie a Les Films de Cannes a Bucarest, care s-a incheiat duminica, lungmetrajul "Mia isi rateaza razbunarea", in regia lui Bogdan Theodor Olteanu, a fost castigatorul premiului in valoare de 2.500 de euro, "Imaculat", debutul in lungmetrajul de fictiune al regizorilor Monica Stan…

- Mai multe filme scurte realizate de fratii Auguste si Louis Lumiere vor fi proiectate duminica seara pe fatada hotelului Intercontinental din Bucuresti, acesta fiind un omagiu adus inceputurilor cinematografiei, anunța news.ro.Filmele vor fi proiectate duminica, de la ora 19.30, in ultima…

- Cea de-a 11-a editie a Les Films de Cannes a Bucarest incepe vineri, iar timp de zece zile vor fi prezentate cele mai noi productii care au avut premiera pe Croazeta si in alte festivaluri mari ale lumii.Proiectiile vor avea loc in aer liber, la Gradina Verona, Fabrica Grivita si la drive-in…

- Cea de-a 11-a editie a Les Films de Cannes a Bucarest incepe vineri, iar timp de zece zile vor fi prezentate cele mai noi productii care au avut premiera pe Croazeta si in alte festivaluri mari ale lumii, informeaza News.ro.Proiectiile vor avea loc in aer liber, la Gradina Verona, Fabrica…

- O prezența obișnuita a Festivalului de la Cannes, Naomi Kawase este invitata speciala a Les Films de Cannes a Bucarest care se desfașoara anul acesta intre 23 octombrie și 1 noiembrie. Ea va susține in cadrul festivalului un masterclass transmis in direct via Zoom, pe marele ecran, in…

- Filme realizate de doi dintre cei mai celebrati autori contemporani, Thomas Vinterberg si Naomi Kawase, ambii prezenti in selectia din acest an a Festivalului de la Cannes, vor putea fi vazute in deschiderea celei de-a 11-a editii a Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 23…