Oana Moșneagu și Vlad Gherman, și-au transformat locuința într-o afacere! Actorii așteaptă chiriile Oana Moșneagu și Vlad Gherman au pornit o afacere fara batai de cap! Popularul cuplu de actori și-au unit nu doar destinele, ci și conturile cu scopul de a cumpara o casa generoasa. Insa, in cele din urma, au mai amanat proiectul iar dorința lor locativa s-a ”imparțit” in patru garsonere, doua de fiecare, pe care le-au scos spre inchiriere. ”Investim banii caștigați in gasoniere, ne vin niște chirii de acolo, chiria din apartamentul nostru in care am sta se platește din chiriile celelalte, și mai punem niște bani deoparte. Poate n-o sa ne luam niciodata casa noastra sau apartamentul nostru. Eram… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

