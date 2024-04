Oana Lis, soția fostul edil al Capitalei, nu ascunde faptul ca se confrunta cu probleme financiare, banii fiind insuficienți pentru nevoile medicale ale lui Viorel Lis. Grav bolnav și aproape imobilizat la pat, fostul primar care a implinit recent 81 de ani, și-a dat acordul pentru a vinde anumite bunuri din casa pentru un ban in plus. Copleșita de probleme, soția lui Viorel Lis a postat mai multe obiecte verstimentare pe care le-a scos la vanzare, chiar și crucea pictata manual de meșterii populari care continua renumita tradiție in Cimitirul Vesel de la Sapanța. ”Nu cred ca mai are cineva din…