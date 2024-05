Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a sustinut un concert gratuit pe plaja Copacabana sambata seara, transformand intinderea de nisip din Rio de Janeiro intr-un imens ring de dans, plin de o multime de fani ai artistei, informeaza AP, citat de news.ro.

- Taylor Swift a lansat vineri un nou album, „The Tortured Poets Department”, al unsprezecelea album al cantaretei americane de muzica country devenita megastar global, care a doborat record dupa record, conform News.ro."Este vorba despre dragoste si poezie...

- Moment istoric! Madonna (65 de ani) a anunțat ca va susține un concert gratuit pe plaja Copacabana, din Brazilia, pe 4 mai. Acest spectacol va marca finalul turneului sau, Celebration Tour, noteaza click.ro. Spectacolul este și revenirea Madonnei, care deține o avere de 850 de milioane de dolari, in…

- Superstarul pop Madonna va sustine un concert pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, a confirmat vineri compania care organizeaza evenimentul, informeaza Reuters. ''Brazilia, vin curand'', a spus interpreta hiturilor ''Material Girl'' si ''Vogue'' intr-un video difuzat la inceputul saptamanii de…

- Rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale din Rusia vor fi anunțate joi, 21 martie, de catre Comisia Electorala Centrala a țarii. Comisia Electorala Centrala a procesat deja 99,7% din procesele verbale, iar Vladimir Putin se afla in frunte cu 87,31% din voturi. Declarația a fost facuta de șefa…

- Studiu Colliers Anul 2023 s-a incheiat cu un nivel de activitate consistent pentru sectorul industrial și logistic, cu contracte de inchiriere pentru aproximativ 770.000 de metri patrați, in ușoara scadere fața de nivelul record de 830.000 de metri patrați din 2022, potrivit raportului anual publicat…

- Record de audiența la Premiile Grammy in acest an! In medie, 16.9 milioane de telespectatori au urmarit duminica noaptea Premiile Grammy 2024. Este cea mai mare audiența inregistrata de aceasta gala in ultimii patru ani, de la debutul pandemiei. Ratingul a crescut cu 34% duminica pentru postul de televiziune…