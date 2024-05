Economist: Sunt probleme in zona euro. Care e cauza

Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva ca Banca Centrala Europeana (BCE) sa se indeparteze de Rezerva Federala in privinta reducerii dobanzii de referinta va fi probabil ”deosebit de negativa” pentru zona euro, potrivit unui economist citat de CNBC, transmite News.ro.

- BCE pare pe cale sa reduca ratele dobanzilor in iunie, cu exceptia oricaror surprize majore, iar datele recente privind inflatia au sustinut de atunci argumentele pentru o reducere iminenta a costurilor indatorarii. Intre timp, banca centrala a Statelor Unite a mentinut ratele dobanzilor constante,…

- Fed menține nivelul dobanzilor in SUA. Rezerva Federala ( Fed ), instituția bancara centrala din Statele Unite, a anunțat menținerea nivelului dobanzii de referinta, in contextul in care ”inflația ramane ridicata”, iar perspectivele economice sunt ”incerte”, reafirmand ca politica monetara va fi relaxata…

- Contractele futures pentru aur din SUA au crescut cu 0,8%, ajungand la 2.257,80 USD pe uncie. ”Cred ca este un moment foarte interesant pentru aur. Ceea ce o determina (cresterea n.r.) cu adevarat este, cred, ca multi speculatori de piata obtin cu adevarat aceasta incredere si confort [in] reducerile…

- In remarcile pregatite pentru audierea sa in Congres, miercuri si joi, Powell a spus ca factorii de decizie raman atenti la riscurile pe care le prezinta inflatia si nu doresc sa reduca prea repede dobanzile. ”In luarea in considerare a oricaror ajustari ale intervalului tinta pentru dobanda de politica,…

- Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune. “Nu suntem pe recesiune. Nu cred ca suntem nici in directie. Din grafic o sa vedeti ca cu consum in crestere, ar fi fost posibil, sa zicem, daca nu se atrageau banii europeni, dar vad ca merg…