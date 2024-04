Stiri pe aceeasi tema

- Țara milionarilor, a excentricitaților și, fara doar și poate, a copiilor de bani gata. In 2020, o tanara a plecat din țara natala, in cautarea unei experiențe de neuitat. A ajuns sa lucreze pentru oameni cu averi colosale, iar acum iși spune povestea. O profesoara care a vrut sa dea meditații copiilor…

- O profesoara care și-a dorit sa faca o schimbare și sa caștige mai bine a decis sa mearga in Dubai, ca sa mediteze copiii milionarilor de acolo. Ea a povestit pentru Business Insider ce experiențe a avut predand și locuind in Emiratele Arabe Unite.

- Simona Halep a anunțat ca și-a mutat reședința intr-o alta țara. Sportiva noastra a dezvaluit ca s-a mutat in Emiratele Arabe Unite, unde se bucura de temperaturi mult mai bune. Simona s-a mutat in Dubai, loc in care recent s-a stabilit și Sorana Cirstea. „A inceput sa imi placa foarte mult la Dubai.…

- Perechea romano-poloneza Monica Niculescu/Magda Linette a fost invinsa de cuplul Hao-ching Chan (Taiwan)/Giuliana Olmos (Mexic), cu 1-6, 6-2, 10-4, luni, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a invins-o pe americanca Sofia Kenin cu 6-3, 7-6 (7/2), duminica, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari.

- Secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, se afla in Emiratele Arabe Unite și le propune saudiților o investiție majora in Romania. Emiratele Arabe au un sistem bugetar extrem de performant, iar Guvernul Romaniei ar vrea sa preia modelul pentru a fi implementat in Romania, informeaza News.ro.”In…

- Ionița de la Clejani a facut noi dezvaluiri despre cei doi copii ai sai, dupa ce in ultima perioada au disparut din lumina reflectoarelor din cauza problemelor cu care s-au confruntat. Fulgy s-a mutat in Dubai sa studieze, in timp ce Margherita are planuri de afaceri.Apele s-au liniștit in familia Clejanilor,…