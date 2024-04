Stiri pe aceeasi tema

- Ecuadorul a cerut joi plecarea ambasadoarei Mexicului la Quito dupa o serie de critici ale presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador cu privire la desfasurarea alegerilor prezidentiale din Ecuador din 2023, in cursul carora un candidat a fost asasinat, relateaza agentia France Presse citat de agerpres.

- Mai multe persoane au fost luate ostatice in orașul Ede din estul Olandei sambata dimineața, iar casele din zona au fost evacuate, a anunțat poliția, citata de Reuters. Mai multe unitați speciale de poliție au fost desfașurate la fața locului, o cladire din centrul orașului, a precizat poliția intr-o…

- Cel mai tanar primar al Ecuadorului, Brigitte Garcia, și un angajat au fost gasiți uciși impușcați intr-o mașina duminica dimineața, a declarat poliția din țara sud-americana. Autoritațile susțin ca valul de violențe din țara sunt provocate de traficul de droguri. Poliția naționala a declarat ca investigheaza…

- Autoritatile din Paris au intarit prezenta politiei in suburbia nordica La Courneuve, din vecinatatea Satului Olimpic pentru Jocurile din aceasta vara, din capitala Frantei, dupa ce o sectie de politie a fost atacata duminica, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Laurent Nunez, seful politiei pariziene,…

- Cel puțin 12 presupuși infractori au fost uciși pe o autostrada in apropiere de Hermosillo, in statul Sonora din nordul Mexicului, a anunțat duminica un oficial de stat, in ceea ce autoritațile au numit o tentativa eșuata de salvare a fiului unui asasin al unui cartel, scrie Reuters.Alți șapte au scapat,…

- Cesar Suarez, care se ocupa de cazurile care implicau crima organizata transnationala din provincia Guayas - una dintre cele mai violente zone ale tarii - a fost atacat miercuri dupa-amiaza intr-o ambuscada in nordul orasului, relateaza The Guardian, preluat de News.ro. "Criminalii, teroristii nu vor…

- Poliția belgiana a reținut trei persoane dupa ce un martor a auzit o discuție despre un posibil plan de atac. Discuția a avut loc intr-un autobuz, iar polițiștii au urmarit autovehiculul și l-au tras pe dreapta, potrivit Reuters.Autoritațile belgiene au oprit joi un autobuz care venea din nordul…