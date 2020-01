Stiri pe aceeasi tema

- „Am inceput aceasta zi cu temperaturi extrem de scazute, anormal de mici. A fost cea mai rece zi de la inceputul acestei ierni, in mare parte din tara. Au fost temperaturi sub -10 grade Celsius, deci ger, cu temperaturi negative si in restul tarii. Singura valoare pozitiva, 0,4 grade s-a inregistrat…

- Vremea se incalzește ușor la finalul acestei saptamani in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 8-9 grade Celsius, insa sunt anunțate și cateva ploi la șes și ninsori la munte. Se mai insenineaza, duminica. La munte, temperaturile maxime vor fi de 4 grade la Oașa și 5 grade la Arieșeni. Va prezentam…

- De la valurile de aer polar, trecem in cealalta extrema: vremea se incalzeste anormal pentru data din calendar. Duminica, 8 decembrie, se anunta maxime de 14 grade in sudul tarii, in timp ce la munte vor predomina precipitatiile mixte. Si in urmatoarele zile se anunta temperaturi placute, insa ploile…

- PROGNOZA METEO. Vremea se incalzeste usor in urmatoarele zile in majoritatea zonelor din tara. Pana in 29 noiembrie, temperaturi maxime vor fi in crestere, iar vineri pot atinge chiar si 16…17 grade in vest si in sud-vest. SE anunta o incalzire a vremii si in Capitala. Valorile termice se vor situa…

- Vremea se anunța frumoasa și calda in acest weekend in județul Alba. Meteorologii prognozeaza temperaturi maxime de 18 grade Celsius, soare și nori. La munte, valorile maxime vor fi de 8 grade la Oașa și 12 grade la Arieșeni. Va prezentam prognoza meteo in localitați din Alba, in perioada 15-17 noiembrie:…

- Vremea intra intr-un proces de incalzire in acest weekend, in județul Alba. Daca vineri vor fi temperaturi minime negative, duminica va fi mai cald, cu maxime pana la 18 grade Celsius. Se anunța vreme cu soare și nori, nefiind prognozate precipitații pentru urmatoarele trei zile. La munte, minimele…

- PROGNOZA METEO. Sfarsitul de saptamana aduce vreme calda, cu temperaturi specifice verii. De luni, vremea se va raci accentuat. PROGNOZA METEO JOI IN TARA In estul Munteniei, Dobrogea și in zonele joase din Moldova, in cea mai mare parte a intervalului va fi ceața sau nebulozitate stratiforma și izolat…