- Derby județean CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, in turul secund al Cupei Romaniei, in 9 august, la Galtiu Conjudețenele CS Universitatea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, singurele reprezentante ale Albei, se vor duela in turul secund al Cupei Romaniei, la Galtiu. Partidele din turul secund al…

- Antrenament cu public pentru CS Universitatea Alba Iulia in turul intai al Cupei Romaniei. Doua echipe din Alba merg mai departe Turul intai al Cupei Romaniei s-a desfașurat miercuri, 2 august, iar in urma meciurilor disputate doua echipe din Alba merg mai departe. Cel mai așteptat meci a fost cel…

- FOTO: CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 5-0 (2-0), in turul intai al Cupei Romaniei | Studenții, calificare fara emoții CS Universitatea Alba Iulia – CS Municipal Unirea Alba Iulia 5-0 (2-0), in turul intai al Cupei Romaniei CS Universitatea Alba Iulia, gazda in duelul albaiulian din Cupa Romaniei…

- Miercuri, ora 17.30, debut cu turul intai al Cupei Romaniei: la Galtiu, CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia | Metalurgistul Cugir, deplasare la Avrig | CS Ocna Mureș, acasa cu Sanatatea Cluj Pentru 4 formații din Alba, trei divizionare terțe și CS Ocna Mureș, echipa retrogradata din Liga 3, miercuri,…

- Miercuri, 2 august, la ora 17.30, in primul tur al Cupei Romaniei, cele 4 echipe din Alba vor evolua dupa cum urmeaza: CS Universitatea Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia (la Galtiu, „alb-negrii” vor miza pe echipa secunda), CS Ocna Mureș – Sanatatea Cluj (debutul lui Romeo Arinar) și FC Avrig (Sibiu,…

- In primul tur al Cupei Romaniei, CSU Alba Iulia – CSM Unirea Aba Iulia | Alte meciuri, CS Ocna Mureș – Sanatatea Cluj și FC Avrig – Metalurgistul Cugir Miercuri, 2 august, la ora 17.30, in primul tur al Cupei Romaniei, cele 4 echipe din Alba vor evolua dupa cum urmeaza: CS Universitatea Alba Iulia –…

- S-a tras cortina peste Liga 4: remiza la Galtiu intre Viitorul Santimbru și Inter Unirea | Pe podium, Viitorul Santimbru și CIL Blaj Industria Galda de Jos este campioana Albei și va participa la barajul de promovare in Liga 3 contra reprezentantei județului Covasna, Prima Braduț, meciuri in 17 și 24…

- Utimul derby „de Alba” din play-off-ul Seriei a IX-a a fost adjudecat de CSM Unirea Alba Iulia, scor 2-1 (0-1), contra rivalei Metalurgistul Cugir. Un meci in care albaiulienii au reușit sa intoarca rezultatul in actul secund, dupa ce la pauza cugirenii au condus cu 1-0. „Alb-negrii” bifeaza astfel…